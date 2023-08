Uomini e Donne, annullata la seconda registrazione: «Problemi personali per Maria De Filippi». Cosa sta succedendo

Salta la seconda registrazione di Uomini e Donne, che tornerà in onda su canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata dove sono stati presentati tre nuovi tronisti, in studio anche alcuni protagonisti di Temptation Island. Ma andiamo con ordine.

Anticipazioni prima puntata

Sono partite giovedì 24 agosto le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne targata come sempre Maria De Filippi. Nella prima puntata del dating sono stati presentati tre nuovi tronisti, si è dato ampio spazio al Trono Classico e ad alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Registrazione di #uominedonne di domani ANNULLATA per motivi personali legati a Maria. — AMICI NEWS (@amicii_news) August 24, 2023

Sospesa seconda registrazione

Nel pomeriggio l'account twitter di AmiciNews ha annunciato che la seconda registrazione, prevista per venerdì 25 agosto, è stata invece annullata per "motivi personali legati a Maria De Filippi", e che verrà però recuperata la prossima settimana, ma non c'è ancora una data.

Gli Opinionisti

A dispetto dei rumors circolati nelle scorse settimane, il ruolo di opinionisti è affidato ancora una volta ai due veterani: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nuovi tronisti

Si chiamano Cristian, Brando e Manuela Carriero (ex Temptation Island) e sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne che sono stati presentati in occasione della registrazione della prima puntata

Temptation Island

Filippo Bisciglia presente in studio con i suoi ragazzi che ha ringraziato il pubblico. Dopo il grande successo di Temptation Island è arrivato il momento di prendersi anche il meritato riconoscimento di Maria De Filippi.

Con lui anche Perla Vatiero, Igor Zeetti,Mirko Brunetti,Greta Rossetti, Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Super protagonisti di questa edizione. A proposito di Francesca la De Filippi ha voluto darle un consiglio.

Tantissimi fan, durate la messa in onda di Temptation Island, hanno sperato che la De Filippi prendesse in considerazione Francesca come tronista, ma per la padrona di casa, che non ha escluso questa possibilità, ha consigliato alla giovanissima di darsi ancora del tempo per maturare la rottura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 23:20

