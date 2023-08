Francesca è la regina di Temptation Island. Manuel si scusa: «Ho sbagliato tanto ma non sono cattivo»

di Ida Di Grazia

L'ultima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 31 luglio consacra come regina Francesca Sorrentino. La giovanissima 23enne compie il glowup perfetto: lascia il fidanzato traditore incallito e riparte da se stessa. Ecco cosa è accaduto.

Francesca e Manuel

Francesca e Manuel non sono più una coppia. Un mese dopo il termine delle registrazioni di Temptation Island, i due si sono presentati separatamente davanti a Filippo Bisciglia, in occasione dell'ultima puntata.

Regina indiscussa è Francesca, che all'interno del programma effettua la trasformazione più importante, si rende conto che per il fidanzato non prova amore ma è più una dipendenza e dopo essere stata lascia e ripresa per ben cinque volte, sceglie se stessa.

«Ero un po' sotto choc per l'esperienza - spiega Francesca - Quando sono tornata Manuel mi ha chiesto di vederci per un confronto, ci siamo visti, abbiamo parlato.

Le scuse di Manuel

«Ripensamenti dopo la decisione che ho avuto? Sì, mi manca - ha raccontato Manuel - ma ho avuto la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca e poi io, in questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo me in primo piano. Mi voglio scusare per quello che ho detto perchè sembra un oggetto, lei non è mai stato un oggetto per me, è una persona che porto nel cuore. Io ho sbagliato tanto ma non sono cattivo».

