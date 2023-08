Temptation Island, Filippo Bisciglia interrompe il falò di Ale e Federico: «Basta la stai umiliando»

Dopo aver impedito a Federico di vedere i suoi video, Ale cambia idea e nell'ultima puntata di Temptation Island, sceglie di chiedere un nuovo falò di confronto. La prima volta il fidanzato non si era presentato, questa volta però il confronto è d'obbligo.

Umiliata

La storia tra Ale e Federico era finita già prima di entrare a Temptation Island, dovevano solo ammetterlo. In particolare Ale ha ingoiato tantissimi bocconi amari nel vedere il fidanzato che ammetteva nei video di non averla mai amata, e di stare con lei solo per "pietà".

Ale nelle scorse puntate aveva chiesto il falò di confronto che però Federico non si è sentito di affrontare.

«Mi fai schifo, finalmente hai avuto le palle di presentarti!» attacca subito Ale «Non ti senti sporco per quello che hai fatto?», «No» ammette candidamente Federico. Il falò procede con le accuse di Ale e Federico che non solo non si giustifica, ma anzi ha quasi un sorrisino strafottente.

Ale non ottiene giustizia e ne esce a pezzi Filippo Bisciglia interrompe il confronto «Adesso basta, Federico ti rendi contro che con il tuo attegiamento stai umiliando la tua fidanzata?». I due escono dal programma da separati. Ma un mese dopo cosa è accaduto?

Un mese dopo

Una volta usciti dal programma Ale ammette di aver sentito Federico al telefono ma di non averlo più visto dal giorno del falò «Lui non era interessato a un confronto faccia a faccia, mi aspettavo me lo chiedesse lui. Mi aspettavo un po' di rispetto ma lui come al solito se n'è fregato. Io e Lollo ci stiamo visti e sentiti, non è successo nulla, questo è il momento di pensare a me stessa».

Anche Federico non rimpiange la decisione presa. Coppia definitivamente al capolinea.

