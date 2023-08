Temptation Island: amore a gonfie vele tra Gabriela e Giuseppe: «Ora sono più sicura»

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara confermano la sceltà fatta al falò di confronto e, dopo Temptation Island, sono ancora una coppia. Il loro amore procede a gonfie vele, con nuove consapevolezze, anche se i fan speravano di vedere la giovane campana sul trono di Uomini e donne.

Gabriela e Giuseppe

Tra Gabriela e Giuseppe l'amore procede a gonfie vele. Dopo la partecipazione a Temptation Island la coppia è tornata mano nella mano davanti a Filippo Bisciglia in occasione dell'ultima puntata di Temptation Island.

Dopo i tradimenti ammessi da Giuseppe, Gabriela è più consapevole: «Io sono cambiata, sono più sicura di me, lui mi sta dando più libertà, ma Giuseppe deve essere un valore aggiunto a me stessa, io devo stare bene».

Giuseppe anche detto "American Boy" per il nik name scelto su un'app di dating, sembra essere davvero pentito «Vedo lei cambiata verso di me, ho avuto paura di perderla, la amo, stiamo bene e sta iniziando a fidarsi di me.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 07:38

