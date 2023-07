Temptation Island, Daniele e Vittoria si lasciano: cosa è successo un mese dopo

di Ida Di Grazia

Vittoria bacia il single Edoardo, è la goccia che fa traboccare il vaso. Daniele chiede il falò di confronto ma per la coppia, che era andata a Temptation Island per capire se volevano un figlio insieme, non c'è più nulla da fare. Ma andiamo con ordine.

Didascalia

Il falò

«Ho fatto tutte le cose perchè sentivo di farle, tu quante volte mi hai rifiutata? Qui ho avuto cose che non mi davi più». Si giustifica così Vittoria durante il falò di confronto anticipato di Temptation Island andato in onda lunedì 31 luglio.

«Sono venuta qui - spiega Vittoria nell'ultima puntata -e non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me. Non mi ha fatto piacere vedere come sei quando sei con lei ( la single), non ti ho mai chiesto niente , non ti ho mai dato modo di preoccuparti a partire dalla mia serietà .

«Mi sono resa conto che la mia paura pù grande era tornare a casa - prosegue - forse non ci capivamo più, qui mi sono sentita me stessa e apprezzata, voglio una persona che mi stia accanto, che mi faccia sentire bella, felice. Io ho fatto quello che ho fatto pensando a noi».

«Sono molto deluso - commenta Daniele - ho preso a cazzotti la porta del bagno, ma ancora ad oggi pensa solo a lei, io il figlio lo volevo». Vittoria ammette di aver baciato il single Edoardo. «Penso di non meritarmi una cosa del genere. Io non ti ho mai insultata, tu dal primo giorno. Abbiamo condiviso quattro anni insieme, è stata solo schifezza?».

Filippo Bisciglia chiede alla coppia cosa vuole fare, restare insieme o prendere strade separate? Daniele è il primo a parlare «Solo Filippo, sono cose che non si perdonano, mi dispiace». Vittoria: «Sola, sono sicura».

Un Mese dopo

Un mese dopo la fine della registrazione di Temptation Island Daniele e Vittoria sono ancora separati?

