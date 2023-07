Temptation Island. Dopo il tradimento di Vittoria, Daniele spacca tutto e si ferisce: «Mi fa schifo». Devono intervenire i soccorsi

L'ultima puntata di Temptation Island è riservata, tra gli altri alla storia di Vittoria Egidi, 32 anni, e Daniele De Bosis,33 annni. Lei voleva un figlio, lui non era sicuro, ma all'interno del villaggio le cose sono cambiate. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante la diretta di lunedì 31 luglio.

Il dolore di Daniele

Ci sono voluti ben quattro video per scatenare la furia di Daniele. Già nelle anticipazioni di Temptation Island avevamo visto il ragazzo di Cesano di Roma scaraventare una sedia fuori dal pinnettu, ma quello che è accaduto durante la puntata di lunedì 31 luglio non era mai accaduto.

Per tutta la durata di questa edizione di Temptation Island, Vittoria si è sempre lamentata di Daniele, in quest'ultima però si è però avvicinata al single Edoardo sempre di più.

Fino all'ultimo video, non si vede nulla, ma Vittoria è nella casa dei single dove non ci sono telecamere, si sentono dei rumori di baci inequivocabili «Ho fatto un sacco di raccomandazioni a lui e poi sono caduta io» afferma Vittoria.

«Mi fa schifo - dice addolorato Daniele - non me l'aspettavo perchè non chiama il falò? Si vuole rendere ancora più ridicola di quello che è Non me lo merito, ho i miei difetti ma non sono mai arrivato a questo punto».

Daniele è una furia, spacca tutto e dà un pugno al muro, devono intervenire i soccorsi a fasciargli la mano. È la fine. Daniele chiede il falò di confronto immediato.

