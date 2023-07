Temptation Island Winter, una maestra di Amici verso la conduzione: Maria De Filippi "sostituisce" Filippo Bisciglia?

di Redazione web

Temptation Island sta volgendo al termine e i fan del programma si stanno già preparando per la nuova edizione, preannunciata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Questa volta sarà una versione invernale, con cioccolate calde e appuntamenti nelle terme che faranno ingelosire i fidanzati e le fidanzate che vedrannno il proprio compagno o compagna rilassarsi insieme ai single.

Sulle coppie che potrebbero partecipare non si sa ancora nulla perché i tempi non sono ancora maturi, tuttavia, ci sono già i primi rumor sulla conduzione. Nonostante Filippo Bisciglia sia molto amato dal pubblico, le versioni speciali del programma (come Temptation Island Vip) sono state affidate ad altre conduttrici, prima Simona Ventura e poi Alessia Marcuzzi.

Ma quest'anno, Maria De Filippi avrebbe le idee molto chiare su chi vuole al timone della nuova edizione di Temptation Island Winter. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Giacomo e Martina, da Uomini e Donne alla prossima edizione di Temptation Island invernale? La risposta: «Sarei ipocrita...»

Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata: «Nessuna coppia arriva a 21 giorni»

La nuova conduttrice di Temptation Island Winter

Maria De Filippi avrebbe fatto sapere di avere le idee molto chiare sulla persona che vorrebbe al timone di Temptation Island Winter. Secondo Dagospia «in pole position per la conduzione ci sarebbe Lorella Cuccarini», professoressa di Amici, molto amata dai fan del talent show. Lorella aveva confessato di aver rinunciato ad un'offerta molto importante da parte della Rai per poter rimanere in Mediaset, e più precisamente ad Amici, il programma a cui è più legata e che le ha dato molte soddisfazioni negli anni.

Che sia questa la ricompensa di Maria De Filippi per la fedeltà dimostrata? Intanto i fan hanno già iniziato ad immaginare la prof di canto al falò.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA