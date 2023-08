Toto Cotugno, Adriano Celentano pentito per la canzone "l'Italiano": «Ho fatto una ca**ata mondiale». Ecco perché

Adriano Celentano pubblica su Instagram un lungo post dedicato a Toto Cotugno, morto martedì 22 agosto 2023 all'età di 80 anni. Il "Molleggiato" ha scelto di spiegare i motivi che lo spinsero a rifiutare la canzone "l'Italiano", che Cotugno aveva scritto appositamente per lui. Ma andiamo con ordine.

La verità su "L'Italiano"

L'amicizia tra Toto Cotugno e Adriano Celentano ha radici molto salde e durature nel tempo. In passato Toto Cotugno ha scritto per tantissimi cantanti, italiani e stranieri: Mireille Mathieu, Dalida, Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti, Ornella Vanoni. Solo per citarne alcuni.

Tra loro c'è anche un giovanissimo Adriano Celentano, che tra gli anni '70 e '80 è già all'apice del successo, e per lui scrive "Soli" e "Il tempo passa e se ne va" (Cotugno firma tutte le canzoni di questo album), due hit, come le definiremmo oggi, che sono entrate a far parte della storia della musica italiana.

Il grande Rifiuto

C'è però un momento in cui Adriano Celentano dice "No".

Toto Cotugno sceglie così non solo di tenere per sé la canzone, ma di presentarla al Festival di Sanremo del 1983. Si classificò quinto, ma il pubblico italiano da casa gli regalò comunque la vittoria grazie al concorso Totip "Cantanti e vincenti". Il resto è storia.

Le parole di Adriano Celentano

Ma perché Adriano Celentano rifiutò di cantare "L'Italiano" di Toto Cotugno? La risposta arriva direttamente dal "Molleggiato" attraverso il suo account Instagram: «Ciao Toto! - scrive - ...ricordo che eravamo in macchina... una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi "L'italiano". Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. "Non ho dormito tutta la notte" -mi dicesti - "pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore"»

«Il brano era davvero FORTE!!! - prosegue Celentano - Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: "IO SONO UN ITALIANO VERO". Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l'intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: "SONO UN ITALIANO VERO" mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: "ma non capisci che è proprio questo il punto, io l'ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero"».

«“Si lo so”- gli dissi io - “però non mi va di dirlo io…”. Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi - conclude - se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 10:37

