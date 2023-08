Toto Cutugno, da Gianni Morandi a Pupo: il ricordo di amici e artisti. Meloni: «Un italiano vero»

di Redazione web

E' grande il cordoglio sui social per la morte di Toto Cutugno. Tra i primi a salutare il celebre cantautore è Giorgia Meloni, che scrive: «Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero» e pubblica una foto del cantautore morto a 80 anni. Tra gli amici più stretti, anche Pupo in un messaggio commovente.«Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai», scrive Pupo che condivise il podio di Sanremo nel 1980 quando Toto Cutugno vincse con Solo noi e lui arrivò terzo con Su di noi.

Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero. pic.twitter.com/8RH6hy7FmK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 22, 2023

Da Fazio a Branduardi

Toto Cutugno era una persona gentile. Mi legano a lui ricordi indimenticabili. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore», così Fabio Fazio su twitter, a cui si aggiunge il ricordo anche di Angelo Branduardi: «Un doveroso omaggio a Toto Cutugno. Un Artista davvero rappresentativo per il nostro Paese. Ed era frequente condividere gli stessi palchi in tutta Europa. Fai un Buon Viaggio ...».

Gianni Morandi e Laura Pausini

Per Gianni Morandi Cutugno era "autore e interprete della grande tradizione italiana. Ha scritto una delle canzoni italiane più famose del mondo, L'Italiano. Ci conoscevamo da sempre. Ciao Toto, la tua musica sale in cielo", mentre per Laura Pausini "Toto Cutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile.

#TotoCutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo 💙 — Laura Pausini (@LauraPausini) August 22, 2023

Ministro della cultura

Per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano "con la scomparsa di Toto Cutugno il mondo della musica perde un interprete popolare e importante. Un artista, con l'orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all'estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un'epoca. Dimostrò il suo talento anche come autore".

Simona Ventura

Simona Ventura posta una foto "di Sanremo 2004 nella serata cover dove i più grandi artisti cantavano pezzi di altri", "se ne va uno dei più grandi interpreti della canzone italiana, bandiera del nostro Paese, testimone del mio tempo bello. Non ti dimenticheremo mai Toto Cutugno".

Vittorio Sgarbi

«Onore a un italiano vero, di un'Italia povera ma autentica. Figlio di genitori siciliani, Toto Cutugno ha raccontato un mondo di padri, madri e figli interpretando un sentimento collettivo di orgoglio nazionale». Lo scrive sul suo profilo Facebok, Vittorio Sgarbi.

Matteo Salvini

«Oggi ci lascia un Grandissimo: con la sua 'L'Italianò, ha saputo far cantare milioni di persone, portando la musica italiana in tutto il mondo. Buon viaggio, Toto Cutugno». Così Matteo Salvini in un tweet.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 19:16

