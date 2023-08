Toto Cutugno, come è morto? Fu Al Bano a fargli scoprire il tumore

di Redazione web

E' morto Toto Cutugno. Il celebre cantante aveva da poco compiuto 80 anni, oggi si è spento alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la triste notizia è stato il suo manager Danilo Mancuso che riconduce la sua morte ad una lunga malattia, a cui era seguito un aggravamento negli ultimi mesi.

Toto Cutugno combatteva da tempo con un tumore alla prostata, scoperto grazie ad un suo grande amico e collega Al Bano. Il cantante di Italiano, canzone che portò a Sanremo nel 1983 e per cui era conosciuto nel mondo, aveva metastasi "del cancro che arrivavano quasi ai reni.

L'aiuto di un amico

Al Bano consigliò a Toto Cutugno di farsi visitare da uno specialista. «Sono un miracolato, quindi oggi me la godo la vita. Me la godo, la vita è un dono di Dio. Senza far del male a nessuno, non devi essere ipocrita. Io c’ho un carattere di mer*a, ma ho una bella anima», aveva detto il cantautore nel corso di un'intervista a Verissimo.

Raccontò la malattia

Fu Cutugno stesso a raccontare dettagli della sua malattia. “Mi hanno tolto il rene destro. Non posso camminare tanto. E mi esibisco su uno sgabello… per 3 ore in piedi non posso esibirmi. Al Bano è una delle persone più vere ed oneste che io abbia incontrato, ti dà l’amicizia”, aveva raccontato tempo fa

