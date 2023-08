​Toto Cutugno morto, il figlio Nico frutto di un tradimento: «Mia moglie Carla mi disse di riconoscerlo, poteva cacciarmi»

di Redazione web

Toto Cutugno morto oggi a 80 anni era sposato con la moglie Carla da quasi 50. I due si sono uniti in matrimonio nel 1972. Si trattava di una coppia molto unita. Pressoché coetanei, la moglie del cantautore non ha mai amato i riflettori preferendo, piuttosto restare dietro le quinte.

Carla lo ha amato a tal punto da riconoscere anche un figlio nato da una relazione extraconiugale.

Toto Cutugno e il figlio Nico

Toto Cutugno è padre di un ragazzo di 33 anni, Nico, frutto di una relazione extraconiugale. Fu proprio la moglie Carla a spingerlo a riconoscere il ragazzo e ad avere un rapporto con lui.

«Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome», aveva dichiarato Toto Cutugno. Il ragazzo è laureato in Economia: «È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare», disse Toto Cutugno in un'intervista.

