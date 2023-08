Toto Cutugno, Pupo sconvolto dalla morte: commozione e dolore prendono il sopravvento

Toto Cutugno è morto nella giornata di ieri. La scomparsa dell"italiano vero", estremamente amato sia in patria che all'estero per la sua immensa produzione musicale, ha sicuramente rattristato i suoi tantissimi fan, lasciando un vuoto anche in amici e colleghi.

Anche Pupo non è rimasto indifferente alla scomparsa del cantautore di origine siciliana, avvenuta all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Un lutto che lo ha colpito particolarmente. Scopriamo insieme cosa ha detto in merito.

La sua scomparsa è stata accolta con sgomento da tantissimi italiani e l’amore per il cantautore 80enne è sgorgato fortissimo in rete e sui social. Ma Toto era amatissimo anche dai suoi colleghi: Pupo, suo caro amico, è stato invitato a La Vita in Diretta Estate per rendergli omaggio e parlare di ricordi.

Tuttavia, davanti alle telecamere del programma di Rai 1, nemmeno lui è riuscito a trattenere l'emozione tanto da mostrarsi chiaramente sconvolto dalla scomparsa dell’amico.

