Belen e il nuovo amore, foto choc con lo scheletro: «Aspettando l'uomo perfetto»

Come volevasi dimostrare, Belen sta cercando di dare una svolta «decisiva» alla sua vita. La showgirl è sicuramente nella sua "healing era" e sta affrontando a piccoli passi la vita, concentrandosi su di sé e le proprie passioni. E l'amore? Conclusa la storia con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl sembra che abbia voltato pagina. Anzi, a tutti quegli eterni romantici che da qualche parte in fondo all'anima sperano un giorno di ritrovare l'amore con la persona giusta, Belen ha risposto nelle sue Instagram stories con una foto ed una frase che calza a pennello.

Belen, la foto con lo scheletro: cosa voleva dire

Belen Rodriguez ha condiviso nelle sue Instagram stories uno scatto che mostra uno scheletro di una persona. «Aspettando l'uomo perfetto», si legge dalla foto.

Belen adesso veste i panni di madre single con la piccola Luna Marì e Santiago. In realtà nelle ultime ore, a far sognare i tanti fan di Belen è stato l'incontro con Stefano De Martino, suo ex marito e padre del figlio Santiago. Niente di eclatante, anzi.

A quanto pare sembrerebbe che Belen stia ancora aspettando il principe azzurro...E l'attesa è molto lunga.

