Belen Rodriguez, una rosa che brucia per il nuovo marchio misterioso. La sorella Cecilia: «Non vedo l'ora di brindare al progetto»

di Cristina Siciliano

Soffia un vento di novità per Belen Rodriguez. La showgirl, a piccoli passi, sta riprendendo in mano la sua vita, concentrandosi su di sé e sulle proprie passioni: oltre ad aver ripreso le lezioni di danza classica e di tango, è pronta per il lancio di un nuovo progetto. In un video sul suo profilo Instagram Belen mostra una rosa che prende fuoco: «Senti il fuoco che ti muove. Abbraccia i tuoi desideri più profondi. Riscopri la libertà di sentirti bella. Questo è essere Rebeya». Anche la sorella Cecilia Rodriguez si dice particolarmente emozionata per questo nuovo traguardo: «Non vedo l'ora di brindare a questo tuo nuovo progetto, penso quello più vicino a te. Non vedo l'ora di raccontarvi tutto. Fiera di te e di tutto il tuo team che con dedizione ma soprattutto amore avete lavorato insieme».

Il progetto

Non si sa molto del progetto, Soy Yo di Belen ma numerose sono le ipotesi dei fan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 19:46

