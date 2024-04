Cecilia Rodriguez alla lezione di cucina: «Uno dei regali più belli che ho ricevuto»

Cecilia Rodriguez a un passo dal matrimonio con Ignazio Moser ha deciso di migliorarsi in cucina. Naturalmente per raggiungere dei buoni risultati tra i fornelli, oltre alla passione, bisogna aggiungere anche un pizzico di metodo, studio (quanto basta) e una spolverata di fantasia. Ecco perché la sorella di Belen ha scelto di partecipare ad una «cooking class». «Uno dei regali più belli che ho ricevuto in questo nuovo anno di vita. Una cooking class. Spero sia l’inizio di una bellissima avventura culinaria». Sono queste le parole che Cecilia ha scritto a corredo del video Instagram.