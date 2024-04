Belen, la sofferenza e la fede: «Non conosci il dolore finché non hai pregato Dio di guarirlo»

di Redazione web

Belen Rodriguez ha raccontato in varie interviste di avere vissuto un periodo molto duro della propria vita: ha combattuto contro la depressione subito dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino. In quel frangente, per Belen è stata molto importante la fede e proprio di quest'ultima, in relazione al dolore, parla in una storia Instagram.

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez ha pubblicato un'immagine che riporta una citazione profonda che recita: «Non hai conosciuto il dolore finché non ti sei seduto e hai pregato Dio di guarirlo». La conduttrice argentina, qualche mese fa, ha raccontato a Domenica In di essersi sentita sola quando stava male: «Penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi, quando è arrivata la malattia, Stefano non ha saputo starmi accanto, non ha saputo accompagnarmi, non ha saputo essere un marito.

La linea beauty di Belen

Belen ha svelato il suo progetto segreto: si tratta della sua nuova linea di beauty "Rebeya".

In questi giorni, la showgirl sta esponendo i prodotti di make up che stanno già riscuotendo parecchio successo tra le sue fan. In una delle ultime storie pubblicate su Instagram, Belen ha mostrato un rossetto e lo ha presentato con una battuta: «Lipgloss per limonare duro».

