Belen a lezioni di danza: «Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita. Mi trovo bene dentro al disagio»

Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che è arte: musica, poesia e ballo. Di recente, ha ripreso le sue lezioni private di danza classica che, a detta sua, sono state un vero e proprio toccasana per riconettersi con la "Belen bambina" che è dentro di lei. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, la mamma di Santiago e Luna Marì mostra ai suoi fan in che cosa consiste il suo allenamento con body e scarpette di danza. La didascalia scelta da Belen per accompagnare il video è una semplice frase che rispecchia la sua nuova versione di sé che piace molto ai suoi follower.

Belen a lezione di danza classica

Body attilatissimo, fuseaux neri, gonnellino corto e scarpette da ballerina (senza punta). Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi fan una lezione tipo di danza classica.

Belen e la salute mentale

Nelle sue ultime storie, Belen ha condiviso dei pensieri riguardanti la salute e il benessere mentale che deve essere una priorità di tutti. Ad esempio: «Quello che provi e che pensi dà forma alla realtà che vivi, prenditene cura!». Secondo i suoi fan, da quando Belen si sta prendendo cura di se stessa è diventata ancora più bella.

