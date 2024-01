Belen, casa allagata in Argentina: «Tempesta di fulmini, un disastro. Per fortuna stiamo bene»

«Un disastro, migliaia di persone bloccate in casa». Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo di un post Instagram. La showgirl ha pubblicato un video in cui mostra l'allagamento nella sua casa dovuto alle forti piogge. «Fortunatamente stiamo bene», ha continuato Belen. La showgirl, si mostra attraverso un video Instagram, super attiva a spazzare l'acqua per cercare di porre fine all'allagamento causato dalle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 09:10

