Belen furiosa con Antonella Fiordelisi per Stefano De Martino: «Le ha inviato un audio pieno di insulti». E spunta la foto in reggiseno a casa di lui Belen avrebbe inviato l'audio a Capodanno di quest'anno, mentre era in argentina







di Redazione web Belen Rodriguez avrebbe inviato un audio ad Antonella Fiordelisi, dopo aver scoperto che l'ex gieffina ha avuto un flirt con Stefano De Martino. Nel messaggio vocale, che la showgirl argentina avrebbe inviato a Capodanno, Antonella Fiordelisi veniva apostrofata come «poco di buono» e si parlava di una foto in reggiseno di Fiordelisi a casa di De Martino. Foto che l'ex gieffina ha smentito. Lo racconta Fanpage. Antonella Fiordelisi: denuncio Antonella Fiordelisi ha annunciato di voler ricorrere alle vie legali contro chi ha messo in giro il gossip del flirt tra lei e De Martino. «Mai stata con uomini sposati», ha detto in un post pubblicato su X. Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino si sarebbero frequentati, ma solo quando Belen era ormai fidanzata con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una figlia. Attualmente l'ex gieffina si frequenta con il portiere italiano del Tottenham Guglielmo Vicario. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 15:53

