Belen in Argentina con Elio Lorenzoni, la frecciatina a Stefano De Martino: «Una capanna dove si ride è meglio di un castello dove si piange»

Belen Rodriguez si sta rilassando con la sua famiglia in Argentina. La showgirl, infatti, dopo Natale, è partita subito alla volta del Sud America insieme ai suoi bambini Santiago e Luna Marì e al fidanzato Elio Lorenzoni. In questi giorni, sta postando moltissimi contenuti social in cui sembra essere davvero felice e, infatti, lo hanno notato anche i fan che sono contenti che il suo periodo buio sia, ormai, acqua passata. Belen, proprio sul significato che l'amore ha per lei, ha pubblicato un modo di dire argentino che le ripeteva sempre l'amata nonna Clara.

Le storie Instagram di Belen

Belen Rodriguez non potrebbe chiedere di meglio in questo momento: è felice e spensierata nella sua Argentina insieme alla sua famiglia e al suo amore. La showgirl, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie Instagram in cui mostra ai suoi follower i suoi bambini, il momento delle pulizie di casa, come si scatena quando comincia una canzone che le piace e il suo sorriso smagliante accanto a Elio Lorenzoni.

Belen, infatti, ha postato una foto sulle proprie storie, in cui lei e il compagno sono seduti sul gradino di un marciapiede. La showgirl sorride mentre con una mano accarezza il viso del fidanzato che, intanto, la abbraccia e le dà un tenero bacio sulla testa. Nelle sua intervista a Domenica In, Belen aveva dichiarato che non smetterà mai di credere nell'amore e nel suo potere, in grado di guarire qualsiasi ferita e, poi, aveva aggiunto che, molto spesso, le apparenze possono ingannare. L'amore, in fondo, è una cosa semplice.

Il proverbio della nonna

Per Belen Rodriguez la semplicità in amore è tutto, ecco perché, in una delle sue tante storie Instagram, ha ripreso un proverbio argentino che le ripeteva la nonna Clara: «Una capanna dove si ride è meglio di un castello dove si piange».

