Belen, dopo la rabbia, la dedica: «Sogno con te, non vedo l'ora di rivederti e riabbracciarti». Ma non è come sembra

Belen Rodriguez, nelle ultime ore, è stata al centro del gossip per il botta e risposta con Antonino Spinalbese: lui l'ha accusata di non averle concesso del tempo a Natale con la figlia Luna Marì e lei ha risposto che il tempo ai figli bisogna dedicarlo anche durante l'anno. Sui social è scoppiato il putiferio, tanto che, la showgirl argentina ha scritto che il prossimo luogo in cui si vedranno, sarà il tribunale. Dopo la tempesta, comunque, sembra essere tornata la quiete, almeno per Belen, ed ecco la dedica romantica che, però, non è per nessun uomo.

