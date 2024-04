«Fedez a Belve pagato 70mila euro»: Da Belen a Valeria Marini, quanto valgono i vip in Rai

di Redazione web

Il recente clamore sollevato dalla premier Giorgia Meloni sui compensi pagati agli ospiti nei programmi televisivi Rai ha riportato sotto i riflettori un argomento da sempre oggetto d'attenzione del pubblico. Del resto, si tratta della tv di Stato finanziata anche con i soldi dei contribuenti. Stavolta la questione è emersa a seguito del compenso di 1.800 euro richiesto dallo scrittore Antonio Scurati per la sua partecipazione al programma "Che sarà" di Serena Bortone, cifra che Meloni ha confrontato con lo stipendio mensile di un dipendente medio.

Fedez a Belve

A ricostruire una sorta di "prezzario" degli ospiti in Rai è oggi La Stampa, che parla di un cachet da 70mila euro pagati a Fedez per farsi intervistare da Francesca Fagnani a Belve (Rai2).

I cachet degli ospiti

Non esiste un listino prezzi standard per gli ospiti dei programmi Rai, e molto dipende anche dalle scelte del direttore di turno. nell'era di Luigi Gubitosi, ad esempio, i giornalisti di reti concorrenti erano tenuti a presentarsi gratis. La retribuzione può variare ampiamente, da 300 a 2.000 euro per un giornalista, arrivando fino a 3.000 euro per personalità come Vittorio Sgarbi. Attrici e altri personaggi dello spettacolo possono guadagnare ancora di più, con compensi che oscillano dai 2.000 ai 20.000 euro (quelli ricevuti da Belen Rodriguez nel periodo di massimo splendore), mentre per Valeria Marini ne "bastano" 7mila.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 07:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA