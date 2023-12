Alessia Marcuzzi prepara il Capodanno tra pizzi e trasparenze. E sul flirt con De Martino (e accuse di Belen) replica così

di Redazione web

Alessia Marcuzzi ha deciso di trascorrere un Capodanno diverso dal solito: è, infatti, volata alle Maldive insieme alla figlia Mia con la quale brinderà al 2024. La conduttrice romana, che è sempre molto attiva sui social, specie su Instagram, ha mostrato ai suoi follower l'outfit per la serata e i fan sono letteralmente impazziti. Per quanto riguarda il gossip che la vede protagonista in queste ultime ore, ovvero, il tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez, non si è ancora pronunciata.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha registrato alcune storie Instagram davanti allo specchio in cui mostra ai suoi fan il look che ha scelto per la serata. Nonostante continui a piovere, come mostra nei suoi video, la conduttrice non teme il fresco portato dall'oceano ed ecco, allora, che indossa un corpetto tutto ricamato con del pizzo nero che lascia intravedere la pancia, poi, dei semplici pantaloni neri. Per quanto riguarda il make up, Alessia opta per il classico rossetto rosso che, ormai, sembra essere diventato il suo preferito.

I suoi fan sono letteralmente impazziti e in tantissimi hanno ribadito il concetto espresso sotto al video in costume: «Bellissima, per te il tempo non passa mai!».

Alessia Marcuzzi tra Belen e Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore, non è solo stata protagonista su Instagram con i suoi outfit sexy e provocanti ma anche sulle pagine web di gossip. Infatti, Belen Rodriguez avrebbe confermato il fatto che Stefano De Martino l'abbia tradita con lei che, però, starebbe pensando solo a godersi la sua vacanza alle Maldive. Alessia, infatti, non si è proprio espressa in merito alla questione.

