Belen, l'accusa a Stefano De Martino: «Mi ha tradito con Alessia Marcuzzi». Poi, la dedica a Elio Lorenzoni (con un'altra frecciata all'ex)

di Cristina Siciliano

Belen torna a far parlare di sé e anche dall'Argentina, dove sta trascorrendo le vacanze, riesce a rubare la scena sulle pagine gossip. Sui social, dopo anni di silenzio, ha infatti confermato il flirt dell'ex marito Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Una storia di cui avevano parlato solo i giornali, senza mai un riscontro dai diretti interessati. Storia passata, comunque. Il presente per la conduttrice si chiama Elio Lorenzoni, partito con lei per le vacanze. E proprio a quest'ultimo ha dedicato un messaggio d'amore su Instagram, che per molti però è sembrato una frecciata proprio a Stefano.

Belen su Instagram

«Ti amo, ti amerò e ti ho sempre amato».

Numerosissimi sono stati i commenti dei suoi follower a corredo del post Instagram che hanno subito pensato ad una mega frecciatina indirizzata a Stefano De Martino. «Mah, non mi convince, povero Stefano che deve vedere suo figlio abbracciato dal suo nuovo compagno», ha scritto un utente. E ancora: «Non sei stabile, ormai è chiaro! Le foto con Santi e il tuo nuovo amore le potevi evitare, tanto da Stefano (che è un signore) non riceverai alcuna soddisfazione, come sempre ti lascerà nella tua rabbia e frustrazione. Peccato, avresti potuto fare diversamente», ha scritto un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA