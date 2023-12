Alessia Marcuzzi, Natale in famiglia. Sui social lo scatto rarissimo: l'abbraccio con nonna Mela e il figlio Tommaso Inzaghi

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, come dichiarato anche in una recente intervista, ama questo periodo dell'anno: il Natale con tutte le sue luci e tutte le decorazioni sparse per la città, poi, il Capodanno e l'inizio del nuovo anno. Insomma, tutte occasioni che, in un modo o nell'altro, riuniscono sempre la famiglia. La conduttrice romana, in particolare, è molto affezionata alla nonna Carmelina che lei, simpaticamente, chiama "Mela".

La foto di Alessia Marcuzzi con nonna "Mela"

Alessia Marcuzzi ha pubblicato sulle proprie storie Instagram, uno scatto abbastanza raro e non perché lei non sia attiva sui social ma perché è con due persone con le quali preferisce condividere momenti senza troppi occhi indiscreti attorno: nonna "Mela" e il figlio maggiore Tommaso Inzaghi. I suoi fan hanno molto apprezzato l'immagine social.

La foto è molto semplice ma, allo stesso tempo, traspare tutto l'amore che di cui la conduttrice parla quando si riferisce alla famiglia: lei abbracciata alla nonna e dietro di loro Tommaso. Tutti e tre sorridenti. Alessia è molto affezionata a entrambi: Mela ha da poco compiuto 100 anni ed è super in forma, mentre il figlio maggiore le ha regalato l'emozione di diventare mamma per la prima volta.

Alessia e il legame con la nonna

Durante l'intervista da Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, Alessia Marcuzzi aveva parlato così di nonna "Mela": «Lei è il pilastro della nostra famiglia, cucina per tutti, ci dà l’energia ed è fantastica».

