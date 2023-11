Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della cugina: «Solo foto da giovani... ma tanto siamo sempre uguali, vero?»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram e quando c'è qualche compleanno in famiglia da festeggiare, non si tira mai indietro con post e storie. Oggi, 27 novembre, compie gli anni la cugina Valentina e la conduttrice le ha dedicato svariati scatti social che, tuttavia, risalgono a molti anni fa. Alessia ha ironizzato proprio sul tempo che passa e, poi, sulla somiglianza con il talento del tennis italiano: Jannik Sinner. Ma andiamo con ordine.

Le storie Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha augurato pubblicamente, sul proprio profilo Instagram, un buon compleanno alla cugina Valentina. La prima foto che ha postato, le ritrae a Disneyland: la conduttrice manda un bacio verso la camera e indossa un cerchietto di Minnie mentre Valentina è molto sorridente. Alessia ha scritto: «Auguri cugi mia, ti voglio tanto bene», aggiungendo un cuore rosso. Poi, ha pubblicato uno scatto che risale a parecchi anni fa: si vede, infatti, che le due cugine sono molto giovani. Proprio per questo, Alessia ha scritto: «Trovo solo foto di noi più giovani, ma tanto siamo sempre uguali vero? Auguri!».

Infine, la conduttrice ha postato una foto in cui mette a confronto due foto: Jannik Sinner e lei da bambina.

La somiglianza con Jannik Sinner

Nelle scorse ore, l'Italia del tennis capitanata da Filippo Volandri ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni e uno dei protagonisti in campo è sicuramente stato Jannik Sinner. Per omaggiare il suo grande talento, Alessia Marcuzzi ha pensato di mettere a confronto due foto: in una il tennista da piccolo, nell'altra lei da bambina. La conduttrice ha, quindi, scritto: «Un non so che di famiglia», aggiungendo l'emoticon della carota. Poi, ha scritto: «A parte gli scherzi, complimenti a Sinner, Volandri, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis è di nuovo italiana grazie a voi!».

