Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, la gag che non ti aspetti a Boomerissima: «Prima volta? Se vuoi ti dico l'ultima»

di Redazione web

La seconda puntata di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi, è stato un vero e proprio successo: come al solito, Boomer e Millennial si sono sfidati in una gara che comprendeva vari giochi tra cui indovinare il personaggio famoso, fare il karaoke su alcuni brani noti di Sanremo e azzeccare la risposta giusta tra le curiosità portate dall'ospite della serata che, questa volta, era Cristiano Malgioglio. Proprio durante il gioco in cui, attraverso vari termini, l'autore raccontava la sua vita, si è creato un siparietto a dir poco esilarante.

La gag tra Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nello studio di Boomerissima come una vera e propria star: mentre cantava alcuni dei suoi ultimi brani, i ballerini gli danzavano intorno svolgendo coreografie movimentate.

Una volta finito di esibirsi, Alessia ha salutato l'amico e i due, insieme alle squadre di Boomer e Millennial, hanno cominciato a giocare al "gioco delle parole". Quest'ultimo consisteva nel scegliere in una lista di termini, una parola che raccontasse un episodio particolare della vita di Cristiano. Poi, le squadre, tra varie opzioni, dovevano scegliere il finale dell'aneddoto.

Domenica In, Alessia Marcuzzi sfrattata da Boomerissima: «Nel nostro studio c'è un problema, possiamo provare qui?»

La prima volta di Cristiano

Quindi, Cristiano Malgioglio, per cominciare, ha scelto "La prima volta" e Alessia Marcuzzi gli ha detto: «Allora Cristiano, parliamo di prime volte, credo che te la ricordi molto bene», quindi, Malgioglio sorridendo ha risposto: «Ma che domande sono tesoro? Prima volta? Se vuoi ti dico l'ultima, quella me la ricordo benissimo». In studio, sono scoppiati tutti a ridere e la conduttrice ha subito detto: «Ma no, che hai capito! Intendevo la tua prima volta su un palco, eri proprio un ragazzino». Cristiano, quindi, ha raccontato l'inizio della sua carriera e la sua grande passione per la musica che l'ha sempre accompagnato nella sua vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA