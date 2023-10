Boomerissima, Alessia Marcuzzi e l'omaggio a Matthew Perry: «Mi hai fatto divertire tanto»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi ha inaugurato la nuova stagione di Boomerissima che è cominciata alla grande. La conduttrice romana, all'inizio dello show ha mandato in onda una gag tra lei e Amadeus: i due imitano la famosa pubblicità del cioccolatino in cui si vede la ricca signora che si rivolge all'autista dell'auto. Poi, Alessia è entrata in studio e ha presentato i suoi ospiti ma, prima, ha reso omaggio a Matthew Perry, il Chandler di "Friends", scomparso qualche giorno fa.

Alessia Marcuzzi dopo Tale e Quale Show apre il regalo della fan speciale: Annalisa. La dedica sul vinile

L'omaggio di Alessia a Matthew Perry

Alessia Marcuzzi aveva anticipato sui social, specie su Instagram, che il suo nuovo Boomerissima avrebbe avuto tanti riferimenti a una delle sue serie tv preferite di sempre: Friends. Purtroppo, qualche giorno fa, uno dei protagonisti della sitcom, Matthew Perry che interpretava Chandler, è stato trovato morto in casa sua e, per questo, la conduttrice gli ha voluto rendere omaggio. Alessia ha mostrato al pubblico un salotto simile a quello di Friends e ha detto: «Ciao Matthew mi hai fatto divertire tanto! Spero che il nostro affetto ti raggiunga».

Inoltre, quando uno dei due gruppi rivali, Boomer e Millenial, arriva alla vittoria, quest'ultima è annunciata con l'inizio della sigla della serie tv anni '90.

Il post per Matthew Perry

Quando Alessia Marcuzzi ha appreso della morte di Matthew Perry, gli ha dedicato un lungo post su Instagram che recita: «Ciao my friend Chandler. Tu, Rachel, Ross, Monica, Joey e Phoebe mi avete fatto fare le risate più belle. È triste sapere che uno di voi non c’è più, perchè per me siete davvero come degli amici. Friends è stata forse la mia serie preferita di sempre, tanto da avergli dedicato quest anno la sigla del mio programma Boomerissima e da copiarne la casa che sarà parte integrante dello studio.

