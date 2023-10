Alessia Marcuzzi dopo Tale e Quale Show apre il regalo della fan speciale: Annalisa. La dedica sul vinile

di Redazione web

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di musica e lo si capisce anche dalle storie che posta su Instagram che sono sempre accompagnate da brani originali e non scontati. Proprio nelle scorse ore, la conduttrice romana ha mostrato ai suoi milioni di follower il regalo che ha rievuto da una delle cantanti italiane del momento: Annalisa, che le ha confessato di essere una sua fan.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata "l'ospite d'onore" della puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri sera. La conduttrice faceva parte della giuria e, tra un voto e l'altro, ha presentato la nuova stagione di Boomerissima che comincerà martedì 31 ottobre. Una volta finita la diretta, Alessia è tornata a casa e ha registrato una nuova storia Instagram. Annalisa le ha inviato il vinile del suo ultimo album intitolato "E Poi Siamo Finiti Nel Vortice". Quindi, la cantante ha scritto: «Ad Alessia, sei fantastica e grazie... la tua fan Annalisa».

Alessia Marcuzzi sta facendo il conto alla rovescia per tornare in televisione con il suo show di successo Boomerissima che ripartià il 31 ottobre su Rai 2. I suoi follower continuano a scriverle su Instagram dicendole che non vedono l'ora di rivederla in scena tra balletti, gag e risate con i suoi ospiti.

