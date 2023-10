Alessia Marcuzzi in sala prove: «Loro ballano e io sfilo davanti allo specchio»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi si sta preparando a tornare in televisione con la seconda stagione del suo show intitolato "Boomerissima" che andrà in onda dal prossimo 31 ottobre su Rai 2. La conduttrice romana, a volte, pubblica qualche spoiler per i suoi milioni di follower, mostrando loro il dietro alle quinte, alcuni scorci di studio e anche le prove per i balletti. Infatti, Alessia spesso si trova in sala prove dove, insieme ai suoi ballerini, prepara le coreografie.

Alessia Marcuzzi, la confessione: «Che emozione, ma anche un po' di pauretta...». Ecco il motivo

Alessia Marcuzzi si prepara per la nuova stagione di Boomerissima: «In sala prove»

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non vede l'ora di cominciare la nuova stagione del suo show Boomerissima che, lo scorso anno, ha riscosso davvero molto successo tra i telespettatori italiani che hanno apprezzato tanto il confronto tra due generazioni a suon di musica, giochi e gag. All'interno del programma, la conduttrice non si limita solo a essere una buona padrona di casa e, quindi, ad accogliere gli ospiti, ma si esibisce anche in vari balli. Proprio per questo, deve esercitarsi e, quindi, come ha mostrato nelle sue ultime storie Instagram, eccola in sala prove con i ballerini.

Alessia, con un outfit casual, realizza un video selfie e mentre "passeggia" davanti allo specchio, sorridendo, dice: «Loro ballano e io intanto sfilo».

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi, già da diverso tempo, pubblica sul proprio profilo Instagram vari contenuti che le ricordano e la riportano indietro nel tempo, precisamente negli anni '80, i suoi preferiti. Postando questi video, la conduttrice non perde l'occasione di ricordare ai suoi fan l'appuntamento con Boomerissima.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 19:33

