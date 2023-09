Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani, la gag sui social: «Ti hanno sostituita, non te l'hanno detto?»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è molto seguita sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, mostra ai suoi follower cosa fa e come procedono i preparativi per la nuova stagione di Boomerissima che tornerà su Rai 2 prossimamente. La conduttrice romana, poi, quando incontra alcune amiche e colleghe è sempre felice di condividere qualche risata e così, ha fatto anche con Francesca Fagnani.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si trova dentro al camerino di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belve dice: «Che bello, qui si riparte e finalmente sulla porta hanno messo il mio nome e non quello di Nino Frassica», quindi, Francesca apre la porta e trova Alessia Marcuzzi con un'espressione sorpresa. La conduttrice dice: «Quindi, non te l'hanno detto? Cioè che sei stata sospesa e, quindi, sostituita e conduco io?», la giornalista, ridendo, risponde: «Che ho fatto?» e Alessia dice: «Non lo so, questo me lo devi dire tu, se vuoi, comunque, vieni, hai già il posto caldo al trucco, parrucco e costumi. però, conduco io, c'è questo problema qui, quindi, vuoi fa' qualcosa?». Intanto, Francesca Fagnani continuava a ridere in sottofondo.

Alessia Marcuzzi, come ha mostrato dalle sue storie Instagram, si sta preparando a tornare con il suo show Boomerissima e, come lo scorso anno, avrà moltissimi ospiti con i quali si divertirà ad affrontare alcune sfide e vari giochi.

