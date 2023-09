Alessia Marcuzzi si prepara per la nuova stagione di Boomerissima: «In sala prove»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi si sta preparando a tornare in televisione con la seconda stagione del suo show di successo Boomerissima che andrà in onda su Rai 2 ogni martedì a partire dal 31 ottobre. La conduttrice romana, ultimamente, sta mostrando ai suoi follower il modo in cui si prepara per tornare in scena e, la maggior parte delle volte, è in sala prove con i ballerini a perfezionare la coreografia. Così ha mostrato anche nelle ultime storie Instagram.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower come si sta esercitando per il ritorno di Boomerissima. La conduttrice, insieme agli altri ballerini, è in sala prove e sta provando, appunto, un balletto che si pensa porterà in scena. Infatti, anche nella scorsa edizione, Alessia non si limitava soltanto a dirigere i vari giochi e a intervistare gli ospiti ma portava sul palco anche qualche gag e balletto.

In questi mesi, più volte, la conduttrice ha mostrato ai fan il lavoro che c'è dietro al programma che, lo scorso anno, ha riscosso moltissimo successo.

I progetti lavorativi di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, oltre al suo show Boomerissima, sta lavorando anche ad altri progetti che non riguardano la televisione.

