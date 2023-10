Alessia Marcuzzi pronta per Boomerissima ma il dettaglio non sfugge: «Hai gli occhi tristi»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è prontissima per tornare in televisione con il suo show di successo Boomerissima che verrà trasmesso in prima serata su Rai2 da martedì 31 ottobre. Nel frattempo, la conduttrice romana sta postando vari contenuti social che riportano all'atmosfera un po' anni '80 che caratterizza il programma. Anche l'ultima serie di foto ha raccolto molti consensi da parte dei suoi milioni di fan ma a qualcuno non è sfuggito un dettaglio.

Alessia Marcuzzi in sala prove: «Loro ballano e io sfilo davanti allo specchio»

Alessia Marcuzzi, la confessione: «Che emozione, ma anche un po' di pauretta...». Ecco il motivo

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui indossa un paio di leggins viola (che sono anche quelli con cui spesso si è allenata nei balletti che porterà in scena) e una felpa a righe bianca e nera. Come didascalia degli scatti, la conduttrice ha semplicemente aggiunto tre cuoricini. Le foto che, ancora una volta, riportano a Boomerissima, sono piaciute molto ai follower che hanno definito Alessia molto sexy, anche se, qualcuno ha scritto: «Sei sempre molto bella e sembri più giovane con poco trucco ma hai gli occhi tristi».

La conduttrice, però, sembra essere solo un po' stanca anche perché la preparazione dello show è molto impegnativa e richiede tante energie come si evince dalle storie Instagram che posta.

Lo show Boomerissima è arrivato alla sua seconda stagione e i fan del programma non vedono l'ora di martedì prossimo (31 ottobre) per rivedere Alessia Marcuzzi in televisione. Qualcuno, infatti, sotto l'ultimo post le ha scritto: «Non vedo l'ora che ricominci il programma, lo scorso anno mi è piaciuto molto» oppure «Che bello che Boomerissima stia tornando, sto facendo il conto alla rovescia».

