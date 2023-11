Domenica In, Alessia Marcuzzi sfrattata da Boomerissima: «Nel nostro studio c'è un problema, possiamo provare qui?»

di Redazione web

La Domenica In di Mara Venier è cominciata in un modo davvero scoppiettante: Alessia Marcuzzi e il coreografo Luca Tommassini hanno fatto irruzione nello studio del suo programma. La gag ha divertito molto il pubblico a casa e la giornalista romana si è esibita in un balletto improvvisato insieme all'amico ballerino, zia Mara guardava divertita la collega alla guida di Boomerissima. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi ha fatto un'entrata molto divertente a Domenica In dove la stava aspettando Mara Venier che molto divertita le ha chiesto cosa ci facesse nello studio: «Guarda Mara, mi hanno detto di venire a provare qui perché il nostro studio ha un problema con le luci, ti dispiace se proviamo una cosetta?». Quindi, Alessia e Luca hanno improvvisato un balletto molto energico e, poi, hanno dato appuntamento agli spettatori con la prossima puntata di Boomerissima. Mara Venier, quindi, le ha chiesto: «Ma quanto ti diverti tu?», quindi, Alessia ha risposto: «Tantissimo, come una pazza davvero. Sono circondata da amici e, poi, la prossima puntata è imperdibile perché ci sarà Cristiano Malgioglio».

Mara Venier ottima padrona di casa

Mara Venier ha accolto molto bene Alessia Marcuzzi nel suo studio, tanto che le ha detto: «Ciao tesoro, come stai? Boomerissima è pazzesco». Poi, al momento dei saluti, zia Mara si è lasciata andare a una risata sonora quando la collega e Luca Tommassini sono usciti dallo studio a ritmo di danza.

