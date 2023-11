Alessia Marcuzzi e l'outfit per il compleanno: «Sempre sexy anche così». Poi il dolce video con la nonna

di Redazione web

Alessia Marcuzzi compie 51 anni proprio oggi, sabato 11 novembre. La conduttrice sta postando moltissime storie sul proprio profilo Instagram che riportano gli auguri affettuosi di amici, colleghi e fan. Inoltre, Alessia ha pubblicato un simpatico video in cui mostra ai follower la trasformazione in occasione della sua festa. Infine, la conduttrice ha postato anche un dolce filmato con la nonna che, proprio qualche giorno fa, ha compiuto 100 anni.

Il post di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un nuovo post Instagram in occasione del suo compleanno. Nel video, si trova in bagno, senza make up e canta sulle note di "In Da Club" di 50 Cent. Prima, la canzone è più lenta, poi, prende il ritmo noto a tutti e Alessia si trasforma in una torta di compleanno gigante: indossa, infatti, un costume a forma di dolce con tanto di candeline. La didascalia a corredo del filmato recita: «È il mio compleanno».

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che le hanno lasciato migliaia di like e commenti. Qualcuno le ha scritto: «Sempre sexy anche così... anzi, più dolce!», «Ti prego, facci sapere come si può arrivare così a 51 anni, bellissima!» oppure ancora «Una delle migliori conduttrici italiane, auguri!».

Alessia Marcuzzi compie 51 anni, la dedica speciale di Michela Andreozzi: «Auguri meravigliosa creatura»

Alessia Marcuzzi e la nonna

Alessia Marcuzzi, poi, ha pubblicato un video insieme alla nonna centenaria e nella didascalia ha scritto: «Lei ne fa 51, non io».

