Alessia Marcuzzi compie 51 anni, la dedica speciale di Michela Andreozzi: «Auguri meravigliosa creatura»

di Redazione Web

Arrivarci ai 51 anni come Alessia Marcuzzi. La showgirl sempre inarrestabile di certo non se li sente, e si vede. Alessia Marcuzzi, che è capace di passare con assoluta nonchalance dal beauty look da femme fatale a quello della classica ragazza della porta accanto, oggi 11 novembre compie 51 anni. E proprio nei giorni scorsi, la conduttrice televisiva, è ripartita pià carica che mai con la seconda edizione del suo nuovo programma in Rai, dal significativo titolo Boomerissima.

Alessia Marcuzzi compie 51 anni

Per tutta l'estate Alessia Marcuzzi ha deliziato i suoi follower con foto in bikini e costumi da bagno che evidenziavano le curve e il fisico snello e slanciato.

Quando è diventata famosa

Alessia Marcuzzi è diventata famosa tra il 1996 e il 1997 con la conduzione di Colpo di fulmine, ma nel frattempo è stata anche al timone del musicale Festivalbar, affiancando una serie di conduttori celebri (il primo è Amadeus). Contemporaneamente alla televisione le porte del cinema si sono aperte per lei e nel 1994 ha recitato al fianco di Jerry Calà in Chicken Park e nek 1998, in Il mio West.

Tra gli altri programma che ha condotto è possibile citare: Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island, e l'Isola dei Famosi.

Il 30 giugno 2021 ha detto addio a Mediaset dopo 25 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA