Alessia Marcuzzi, la nonna compie 100 anni. La tenera dedica: «La tua energia e le tue risate sono tutto per noi»

Che mondo sarebbe senza i nonni? La nonna è una delle persone più importanti della propria vita e per questo merita dediche speciali con cui stupirla e ricordarle quanto le si voglia bene. Un porto sicuro dove trovare riparo, l'amica ideale, colei che quando si vuole mangiare qualcosa di buono è una garanzia. E lo sa bene Alessia Marcuzzi che oggi, 8 novembre, celebra i cento anni di nonna Mela. La showgirl che dal 31 ottobre è tornata con il suo programma Boomerissima in prima serata su Rai2, ha voluto omaggiare la nonna con un post Instagram in occasione del suo compleanno.

La dedica su Instagram

«E sono 100. Auguri nonna - ha scritto Alessia Marcuzzi a corredo del post Instagram -. Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi.

La showgirl ha poi condiviso un video della nonna nelle sue Instagram stories. «L'amore non costa nulla. Volersi bene non costa nulla, io l'ho sempre detto». Sono queste le parole che la nonna di Alessia Marcuzzi ha pronunciato nel video.

Il rapporto della showgirl con nonna Mela è la dimostrazione che più si va avanti nei secoli, più il rapporto con le nonne si stringe.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 13:38

