Giulia De Lellis: «Alessia Marcuzzi è l’unica che può farmi ballare»

di Cristina Siciliano

La seconda puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto due generazioni, è stata ricca di sorprese. I boomer, legati agli anni 80 e 90, e i millennial, rappresentanti della modernità e cresciuti nel nuovo millennio si sono sfidati.

Per i boomer: Francesco Arca, Cristina D'Avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni. Dall'altra parte, i Millenial sono stati rappresentati da Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni. A tale proposito, nelle ultime ore proprio Giulia De Lellis ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram cosa è significato per lei ballare.

Giulia De Lellis su Instagram

«Buonasera a tutti, questa è una giornata molto produttiva - ha spiegato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. Per la gioia di mio padre che è un super fan di questo programma ho partecipato a Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Solo lei e il suo team di ballerini pazzeschi mi poteva far ballare. Abbiate pietà di me. Non mi hanno fatto cantare ma ballare. Il canto è il mio forte ma il ballo aiuto, sono proprio negata ed è una grande sfida. Non mi prendete in giro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA