Giulia De Lellis, discussione a Londra con Carlo Beretta: «Per me fa molto freddo»

Stravagante e aperta, è la città che regala la sensazione di essere sul set di un film. Capitale non solo dell'Inghilterra, ma anche delle opportunità, Londra è nel mirino di tutti coloro che sognano di avviare una nuova carriera o viverla per esprimere se stessi. Tuttavia, c'è anche una nota negativa: a Londra fa freddo e il clima è sempre nuvoloso. Una frase che molti turisti pronunciano è: «A Londra fa freddissimo, non c’è mai il sole, piove sempre e non c’è il mare». A tale proposito, è stata proprio Giulia De Lellis che nelle ultime è volata nella Capitale della Gran Bretagna e ha voluto informare, attraverso le sue Instagram stories, i suoi fan sul clima della città. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Così tanto per dire: a Londra fa molto molto freddo - ha sottolineato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -.

Dopo pochi minuti l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories un altro video in cui spiega il motivo per il quale sta discutendo con il suo fidanzato Carlo Beretta. «Io ho feddo cosa vuoi che ti dica? Ora c'è la discussione sul "molto" o "molto molto freddo" - ha spiegato Giulia De Lellis -. Per lui non fa molto freddo per me si. Scegliete voi di chi fidarvi. Io sono freddolosa però lui no».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 14:56

