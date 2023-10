Giulia De Lellis preoccupa i fan: «Stamattina sono K.O. Non riesco a parlare, mi fa male in petto»

di Redazione Web

Oltre ai canoni e gli stereotipi, la bellezza è uno state of mind. E lo sa bene Giulia De Lellis che è ormai una nota influencer soprattutto dopo aver lanciato la sua linea di skincare adatta anche a chi soffre di acne. Questa volta però, Giulia De Lellis ha raccontato ai fan di non essere al "top" in fatto di salute. Infatti, nelle ultime ore, l'influencer ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi follower di sentirsi totalmente K.O. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Sono a casa completamente malata - ha sottolineato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. Stamattina ho preso un volo prestissimo da Roma perché sono stata assente tanti giorni per lavoro e quindi si sono accumulate tante cose ma alle sette già ero a Milano.

L'influencer ha aggiunto: «Io mi sono presa veramente una bella fregata. Mi devo rimettere perché domani ho troppe cose da fare e ho bisogno della mia energia. Quindi mi vado a fare subito la mia zuppa calda e tanti integratori. Ho il naso distrutto e mi brucia. Non posso parlare, mi fa male in petto. Stavo pensando che erano anni che non facevo l'Aerosol. Ma tipo troppi».

