Elettra Lamborghini, problemi con il sonno: «Penso a mille cose, sto facendo anche esercizi di respirazione»

Quando la stanchezza si fa sentire, magari dopo una giornata intensa, capita di non vedere l’ora di mettersi comodi nel proprio letto. Per alcune persone questo è estremamente naturale menre per altri invece, il momento di addormentarsi si trasforma spesso in un incubo. E lo sa bene Elettra Lamborghini che proprio nelle ultime ore ha spiegato ai suoi fan nelle sue Instagram stories di avere dei problemi con il sonno. Il motivo? Andiamo a scoprire cosa ha detto nel dettaglio.

«Buongiorno al pubblico maschile e femminile, vi devo parlare di una cosa - ha sottolineato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -.

La cantante ha aggiunto: «Adesso quando vado a letto sto facendo alcuni esercizi di respirazione e dopo un po' mi addormento ma scalpito affinché la giornata inizi. Quindi mi sveglio alle sei, guardo il muro e non vedo l'ora di fare cose».

