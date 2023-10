Elettra Lamborghini mostra il suo outfit: «Questo completo mi piace per uscire». Ma la realtà è sorprendente

di Redazione Web

Comoda e chic. Un completo facile, facilissimo da indossare? Per Elettra Lamborghini c'è il pigiama. Nelle ultime ore, la cantante ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories alcune foto dove si mostra in posa mentre indossa il suo pigiama. «Questo completo in realà è un pigiama ma a me piace per tutti i giorni». Sono queste le parole che ha scritto Elettra Lamborghini a corredo della foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Un pigiama blu: t-shirt e pantaloncini a metà gamba.

La cantante nelle ultime ore è volata a Singapore alla scoperta di posti incantevoli. Infatti, nelle ultime ore Elettra sta immartalando paesaggi fantastici, come per esempio Gardens by the Bay.

