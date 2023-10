Giulia De Lellis e il nuovo look del fidanzato: «Carlo si è tagliato i capelli, non mi riprenderò più»

di Redazione web

Giulia De Lellis, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere ai suoi fan di non essere proprio al massimo della forma a causa, prima, dell'influenza e, poi, di alcune coliche renali abbastanza dolorose, da quanto ha fatto sapere. Questa mattina, venerdì 27 ottobre, l'ex gieffina ha registrato alcune storie in cui racconta ai follower di essere sconvolta a causa del nuovo taglio di capelli del fidanzato Carlo Beretta. Poi, Giulia svela qualche retroscena del suo nuovo progetto lavorativo. Ma andiamo con ordine.

Le storie Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui è in auto con il fidanzato Carlo Beretta. L'influencer si filma a mo di selfie e, poi, inquadra il suo ragazzo, quindi scrive: «Ha tagliato tutto. Non so se mi devo riprendere più da questo o dalla colica renale di ieri...».

Nella storia successiva, Giulia e Carlo si stanno recando in uno studio di registrazione e lei filma Carlo che scende le scale e che, oggi, indossa un outfit molto casual, infatti, l'influencer scrive: «Lui che è sempre in abito, oggi, vestito così, mi sembra mio figlio».

Infine, nell'ultimo video si vede Giulia in una cabina di registrazione, dietro un microfono e con delle cuffie da studio: «Hanno scritto un pezzo per me, finalmente!», aggiungendo qualche emoticon con le lacrime dalle risate. I suoi fan si divertono sempre a prenderla in giro dicendole che è davvero stonata.

Giulia De Lellis e il canto

La complicata storia d'amore tra Giulia De Lellis e il canto è nata quando l'influencer ha partecipato al Grande Fratello Vip: ogni volta che gli autori mettevano la musica per gli inquilini, lei cantava e faceva ridere tutti i compagni perché era molto stonata, anche se, lei (ironicamente) sosteneva il contrario.

