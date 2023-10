Giulia De Lellis pensa al make-up ma gli hater la attaccano: «Il tuo fidanzato sarà contento per tutte le armi che sta vendendo»

di Redazione web

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta fanno coppia fissa da diversi anni e non potrebbero essere più felici di quanto non lo siano ora che hanno appena concluso il trasloco nella loro nuova casa a Milano. L'influencer è molto più attiva del compagno sui social che sono un po' il suo mondo, mentre il rampollo si mostra meno su Instagram e tende a mantenere la sua vita privata e lavorativa tutta per sè. Sotto l'ultimo post di Giulia, però, gli hater si sono scatenati anche (e soprattutto) contro di lui. Ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Giulia De Lellis

Il fidanzato di Giulia De Lellis, ovvero Carlo Beretta, proviene da una ricca e prestigiosa famiglia produttrice di armi che commercia in tutto il mondo. Il suo cognome è noto ai più ma il 26enne non ha mai ostentato le sue origini, anzi, sui social è quasi assente. Sotto all'ultimo video in cui l'influencer pubblicizza alcuni prodotti di make-up, lei e Carlo sono stati presi di mira dagli hater che hanno tirato in ballo la guerra in Israele e il conseguente utilizzo di armi. Qualcuno ha lasciato commenti del tipo: «Il tuo fidanzato sarà contento per tutte le armi che sta vendendo», «Quante armi sono state vendute oggi dal tuo compagno per massacrare donne e bambini in giro per il mondo?» oppure «Ti stai facendo bella per fare le foto con gli esponenti israeliani che stanno massacrando i palestinesi?». Giulia non ha risposto a nessuno dei commenti.

Giulia De Lellis non ha mai prestato attenzione a ciò che le criticavano gli hater, anche se, commenti di questo tipo non saranno di certo passati inosservati. I fan dell'influencer si aspettano che registri qualche storia in cui cerca di tranquillizzare gli animi nei suoi confronti.

