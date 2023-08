Giulia De Lellis e le dolci parole per la sua nipotina Matilde: «Il mio primo grande amore»

di Redazione web

Giulia De Lellis ha trascorso l'intera giornata insieme alla sorella Veronica e alle sue due nipotine Matilde e Penelope. La prima, infatti, ovvero Matilde, compie sei anni proprio oggi, mercoledì 9 agosto e, per questo motivo, l'influencer ha voluto farle una sorpresa e un regalo: l'ha portata al parco divertimenti, Gardaland, a Verona. Giulia è molto affezionata alle sue "bambine", come le chiama lei e le pensa sempre: quando è in viaggio, ad esempio, porta loro sempre dei giochi o dei souvenir. A Matilde, che è la festeggiata, ha dedicato delle dolcissime parole.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha documentato l'intera giornata trascorsa a Disneyland tramite storie pubblicate sul proprio profilo Instagram. Quando Matilde era in procinto di soffiare le sue candeline sulla torta, l'influencer le ha dedicato un dolce pensiero: «Al mio primo grande amore! A te piccola mia, la bambina più sensibile e determinata che io conosca. Sei un computerino, la mia migliore amica e confidente. Sei sempre stata una bambina avanti e gioiosa.

Giulia De Lellis zia

Come già spiegato in precedenza, Giulia De Lellis è completamente pazza per le sue nipotine che, comunque, nutrono anche grande affetto per il compagno dell'influencer, l'imprenditore Carlo Beretta.

