Giulia De Lellis torna sui social dopo la morte del cagnolino Tommy: «Non riesco a parlare, grazie per il vostro affetto». Poi lo sfogo

di Redazione web

Giulia De Lellis, qualche giorno fa, ha dovuto fare fronte a un lutto per lei molto importante: il suo cagnolino Tommy, infatti, è morto dopo soli tre anni di vita. L'influencer aveva annunciato la scomparsa del suo amico a quattro zampe semplicemente fotografando un tramonto e scrivendo: «Ciao amore mio», con un cuore spezzato. Poi, più nulla. Giulia aveva spiegato che il cagnolino soffriva di gravi problemi di salute a causa di un liquido che gli era penetrano nel cervelletto. Oggi, domenica 20 agosto, l'influencer è tornata sui social.

Giulia De Lellis e le dolci parole per la sua nipotina Matilde: «Il mio primo grande amore»

Giulia De Lellis e la prima cena nella nuova casa: «Indimenticabile e, poi, il menu...»

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Dopo la morte del suo cagnolino Tommy, Giulia De Lellis (che si trova ancora a Ibiza con il fidanzato Carlo Beretta e gli amici) non aveva più pubblicato nulla, nessun post, nessuna storia. I fan si sono preoccupati per lei ma in molti hanno capito che stava elaborando il suo lutto. Poco fa, l'influencer ha postato alcune storie Instagram in cui è evidente che sia ancora molto provata dalla perdita e ha scritto: «Io che volevo provare a dire due cose...

Infine, Giulia De Lellis ha pubblicato un'ultima storia in cui si lascia andare a uno sfogo: «Ho letto alcune storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate... il tutto senza sapere nulla! Per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l'odio e la frustrazione... ormai non provo più nulla, neanche tenerezza o pena... deve essere davvero orribile essere come voi!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA