Giulia De Lellis e lo sfondo che divide i fan: «Ma davvero hai lui come blocco schermo?». E non è il fidanzato Carlo Beretta

di Redazione web

Giulia De Lellis è molto attiva sui propri profili social e racconta le sue giornate ai milioni di follower che la seguono. Proprio alcuni giorni fa, l'influencer aveva parlato della nuova serie tv prodotta da Netflix, che racconta la vita di David e Victoria Beckham. Giulia è rimasta estasiata dai racconti dell'ex calciatore e dell'ex Spice Girl, anche se, i suoi fan non si aspettavano in questa misura. Ma andiamo con ordine.

Giulia De Lellis: «Giorni difficili, le cose brutte arrivano sempre tutte insieme»

Giulia De Lellis torna sui social dopo la morte del cagnolino Tommy: «Non riesco a parlare, grazie per il vostro affetto». Poi lo sfogo

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è rimasta affascinata dalla serie tv "Beckham" che, come si puà facilmente intendere, racconta i retroscena delle carriere e della storia d'amore tra David e Victoria. Ciò che più ha sorpreso l'influencer, era lo stile che aveva l'ex Manchester United: super cool e al passo con i tempi in ogni occasione. I suoi fan pensavano fosse solo "un'adorazione" momentanea, ma si sbagliavano e a conferma di ciò arriva l'immagine del blocco schermo dello smartphone di Giulia. L'influencer, infatti, per sbaglio, mentre registrava una storia Instagram, ha mostrato lo sfondo del cellulare sul quale non c'è il fidanzato Carlo Beretta ma proprio David Beckham. Quindi, l'ex volto di Uomini e Donne ha postato il commento di una ragazza che le scrive: «Ma davvero hai lui come blocco schermo?».

Giulia De Lellis si racconta a 360 gradi sui propri profili social, in particolare su Instagram dove posta numerose storie in cui spiega i suoi progetti lavorativi o racconta i suoi viaggi e i suoi spostamenti. Ciò che più piace del suo carattere è che l'influencer è sempre molto schietta riguardo a ciò che pensa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA