Giulia De Lellis inaugura la nuova casa: «La prima cena è sempre con questò menù, porta bene...». Ecco cosa ha preparato

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta hanno, finalmente, concluso il trasloco nella loro nuova casa di Milano. L'influencer, che nei giorni scorsi, ha avuto anche l'influenza, ha raccontato ai suoi follower, tramite numerose storie Instagram, ciò che ha fatto oggi, sabato 21 ottobre: ha riordinato tutti i nuovi accessori e, tra un profumatore per ambienti e nuovi divani, ha spiegato ai fan qual è la tradizione da rispettare e che si tramanda da anni in famiglia.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Nei mesi scorsi, Giulia De Lellis aveva raccontato ai suoi fan quanto la stesse mentalmente impegnando il trasloco che stava facendo insieme al suo fidanzato Carlo Beretta. L'influencer, proprio in questi giorni, ha finito di spostare tutto e oggi ha mostrato ai fan il servizio dei piatti, le tazzine, i divani e anche le lenzuola nuove e le federe dei cuscini che riportano le iniziali sue e del suo compagno.

Poi, Giulia ha scritto: «Raga, la prima cena a casa nuova, per tradizione, si frigge il pesce! "Porta bene" dice nonna e, quindi, guai se non si rispettano le tradizioni».

Giulia De Lellis è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, condivide tutto con i suoi milioni di follower. Nei giorni scorsi, l'influencer è anche stata criticata da alcuni hater che hanno fatto riferimento alle armi che vende l'azienda della famiglia del suo fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 21:40

