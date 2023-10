Giulia De Lellis, prima notte nella nuova casa: «È stato un successo, ci siamo lavati i denti nel bidet»

di Redazione web

Giulia De Lellis ha, finalmente, portato a termine il lungo trasloco (che era iniziato in primavera), nella nuova casa di Milano con cui convivrà con il fidanzato Carlo Beretta. Nelle scorse ore, l'influencer ha raccontato ai suoi follower, tramite storie Instagram, tutto ciò che ha comprato: dal servizio di piatti e tazzine, alle lenzuola personalizzate con le sue iniziali e con quelle del compagno. Poi, Giulia, in modo ironico, ha fatto sapere come si è conclusa la serata.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha pubblicato moltissime storie Instagram sul proprio profilo e, in questo modo, ha mostrato i vari accessori nuovi e il mobilio scelto esclusivamente da lei. Poi, l'influencer ha spiegato ai fan che doveva rispettare una tradizione tramandatagli dalla nonna, ovvero, cena a base di pesce fritto: ogni volta che qualcuno della famiglia De Lellis inaugura una nuova abitazione, ecco che la sera è d'obbligo mangiare questo cibo.

Quando, poi, è arrivata l'ora di andare a dormire, Giulia ha scattato una foto al bidet e ha scritto: «Prima notte a casa, devo dire un gran successo! Lavaggio dei denti nel bidet a parte perché non ci sono ancora i lavandini», aggiungendo un'emoticon ironica.

Giulia De Lellis e il trasloco

Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi follower tutte le fasi del trasloco che ha realizzato insieme a Carlo Beretta e, a volte, si è anche sfogata per alcuni intoppi che ci sono stati. Proprio per questo, ora, l'influencer è molto più rilassata e sollevata per avere portato a termine il trasferimento di tutte le sue cose da una casa all'altra.

