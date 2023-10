Alessia Marcuzzi aumentano i dolori alle gambe dopo le prove di ballo: «Lividi e piedi massacrati»

di Redazione Web

Alessia Marcuzzi, ex padrona di casa de Le Iene, ha lasciato due anni fa Mediaset in cerca di una nuova sé televisiva: si è presa del tempo e ha voluto cambiare tutto e sperimentare con il suo nuovo show Boomerissima su Rai2. Dopo il successo della prima edizione la conduttrice è pronta a raccontare le tendenze delle due generazioni a confronto: i Boomer e i Millenials. Ad un passo dall'inizio del programma, che andrà in onda il 31 ottebre in prima serata, continuano le prove di ballo per la conduttrice. E purtroppo aumentano anche dolori alle gambe. Lo ha rivelato proprio Alessia Marcuzzi nelle sue ultime Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove mostra le sue gambe in alto appoggiate al muro mentre lei è sdraiata a pancia in su.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 13:44

